Минск, 28 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

На повестке дня обсуждение импортозамещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости провести встречу с президентом России. На встрече планировалось подвести итоги 2022 года и определить задачи на будущий год.

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