Лукашенко намерен встретиться с президентом России в ближайшее время
Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время
Минск, 28 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает БелТА.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко и Владимир Путин
На повестке дня обсуждение импортозамещения.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости провести встречу с президентом России. На встрече планировалось подвести итоги 2022 года и определить задачи на будущий год.
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