Москва, 28 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Госдуме не видят рисков для расширения практики маркировки товаров и предлагают распространить практику на пиво, икру и детскую воду, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Товар на полках в магазине

«Не вижу рисков для дальнейшего масштабирования маркировки», — заявил зампред комитета Госдумы по экономполитике Артем Кирьянов («Единая Россия»).

Прежде всего, по его мнению, маркировку следует распространить на пиво, икру и детскую воду.

«Заметную пользу (маркировки — ред.) вижу в пивоваренной отрасли… В этой отрасли доля контрафакта составляет не менее 16%… Еще одно важное направление — это икра… Детская вода находится в зоне внимания. С этим надо что-то делать, потому что небольшое послабление породило уже ряд нарушений, и разливают под видом детской воды все, что угодно», — сказал Кирьянов в ходе круглого стола в Госдуме.

В целом парламентарий считает, что «маркировка должна развиваться и охватывать все большее количество товарных групп».

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