Москва, 28 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Видео работы радиолокационных комплексов «Зоопарк» опубликовало 28 ноября Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Радиолокационный комплекс разведки позиций ракет и артиллерии 1Л219М «Зоопарк-1»

Отмечается, что радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк» «способен не только выявлять угрозу со стороны противника, но и корректировать собственную артиллерию».

Ведомство отмечает, что операторам приходится время от времени менять позиции, чтобы избежать удара со стороны ВСУ.

Комплекс «Зоопарк» засекает снаряд в полёте, провожает его несколько секунд, а затем даёт точное местоположение по траектории снаряда. Как рассказал командир отделения РЛК «Зоопарк» Никита, «машины три—четыре в день засекаем».