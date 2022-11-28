Москва, , 11:22 — REGNUM Добыча газа и нефти в Арктике должна быть продолжена, отказ от неё стал бы потрясениям для энергетического рынка, заявил 28 ноября председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России на мероприятии «Энергия Арктики: новые вызовы – новые решения и технологии».

Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Комментируя положение арктической стратегии ЕС, где «под природоохранным предлогом» продвигается запрет на добычу углеводородов в Арктике и торговлю ими, Корчунов сказал, что это грозит подорвать устойчивость «глобального энергетического рынка», и для европейских стран это может стать ещё одним потрясением.

Николай Корчунов «Говоря о каких-либо запретах, нужно понимать, что последствия таких решений затронут в том числе и конечных потребителей, включая и потребителей из европейских стран».

Он добавил, что местному населению это принесло бы большие проблемы, ведь для них «устойчивая экономическая деятельность является основополагающей предпосылкой к улучшению своего благосостояния».

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