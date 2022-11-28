Москва, 28 ноября 2022, 11:22 — REGNUM Добыча газа и нефти в Арктике должна быть продолжена, отказ от неё стал бы потрясениям для энергетического рынка, заявил 28 ноября председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России на мероприятии «Энергия Арктики: новые вызовы – новые решения и технологии».
Комментируя положение арктической стратегии ЕС, где «под природоохранным предлогом» продвигается запрет на добычу углеводородов в Арктике и торговлю ими, Корчунов сказал, что это грозит подорвать устойчивость «глобального энергетического рынка», и для европейских стран это может стать ещё одним потрясением.
Он добавил, что местному населению это принесло бы большие проблемы, ведь для них «устойчивая экономическая деятельность является основополагающей предпосылкой к улучшению своего благосостояния».
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