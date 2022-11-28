Рим, 28 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В случае, если Европейская комиссия (ЕК) не изменит своё предложение о введении ограничений на цены на природный газ, Италия не станет за него голосовать. Об этом 28 ноября заявил итальянский министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратини в интервью газете La Verità.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

«Следует высоко оценить добрую волю Еврокомиссии, которая представила государствам предложение, ставшее результатом первоначального посредничества между различными, часто противоположными позициями… Но, конечно, если предложение останется без изменений, мы не будем за него голосовать», — сказал он.

При этом Пикетто-Фратини указал, что Италия в данном случае предлагает не уточнять какое-либо число для введения такого потолка цен на газ, а выступает за критерии вмешательства в случае чрезмерных колебаний цены на голубое топливо на уровне Европы.

«Потолок должен быть антиспекулятивным, а не антирыночным механизмом», — пояснил итальянский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что расположенный на границе Швейцарии и Франции Большой адронный коллайдер завершил работу раньше срока, чтобы не тратить дополнительно электричество в условиях дефицита.