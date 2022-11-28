WSJ: большие поставки нефтепродуктов из Венесуэлы маловероятны, несмотря на ослабление санкций США

Каракас, , 11:11 — REGNUM Существенные объемы нефти из Венесуэлы в ближайшее время не будут поступать на рынок США, поскольку американская компания Chevron должна решить ряд задач, связанных также с восстановлением инфраструктуры. Об этом 28 ноября сообщает издание The Wall Street Journal.

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«Количестве денег, необходимых для инвестиций в Венесуэлу для восстановления потерянной добычи, огромно», — комментирует изданию нефтяной аналитик Хосе Чалхуб.

По оценкам эксперта, для устранения проблем с трубопроводами, а также решения задач с наймом работников и ремонта оборудования, сумма вложений может составить до 50 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что американская администрация ослабила санкции в отношении Венесуэлы и разрешила энергетической компании Chevron добывать и производить нефтепродукты в латиноамериканском государстве с дальнейшими поставками их в США.

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