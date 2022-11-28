Экономист Ковригин оценил готовность Запада отказать Зеленскому в дальнейшей помощи

Москва, , 11:13 — REGNUM Когда обозреватель Guardian Саймон Тисдалл предсказывает, что киевский режим может остаться без западной поддержки из-за того, что Европа сама стоит на пороге мощного кризиса, он недалек от истины, так как из-за проблем с экономикой помощь ЕС Зеленскому будет значительно сокращаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целом первая половина 2023 года в странах Запада — это не провал, но постепенное и довольно больное для населения «затягивание пояса», — сказал Ковригин. — Готовы ли будут при этом США и Европа поступиться интересами [б. УССР]? Безусловно, из-за проблем с экономикой помощь сократится, и значительно. Но вот прекратится она или нет — этот вопрос уже лежит в политической плоскости. США и некоторые страны Европы вступают в новый электоральный цикл, и этот фактор тоже будет давить на сокращение или отказ от помощи [б. УССР]».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец рассказал, откажется ли Запад от поддержки киевского режима.

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