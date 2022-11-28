Киев, 28 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. На всей территории б. УССР ожидаются аварийные отключения света 28 ноября, сообщает «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Причина — в выключении энергоблоков на ряде электростанций на территории б. УССР. На текущий момент дефицит мощности составляет 27%.

Напомним, отключения энергоблоков вызваны ударами ВС РФ, которые были нанесены по ряду энергообъектов киевского режима в ходе спецоперации.