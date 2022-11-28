Красноярск, 28 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы беременной женщины житель Красноярска арестован. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Rusvesna.su Арест

«Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по информации следователей, подозреваемый и 22-летняя потерпевшая встречались с октября 2022 года, а 24 ноября поссорились и затем подозреваемый прислал беременной женщине с неизвестного номера телефона смс-сообщение, в котором предложил встретиться.

Кроме того, отмечается, что ночью 25 ноября мужчина под предлогом передачи банковской карты встретился с женщиной и, точно зная, что она беременна, во время конфликта, угрожая ножом, схватил ее за шею, завёл в квартиру своего знакомого в соседнем подъезде, в которой незаконно её удерживал, облил антисептическим средством и подстриг волосы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование продолжается», — добавляется в сообщении.

Отметим, ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с обритой почти наголо и облитой зеленкой женщиной, с которой грубо общается находящийся за кадром мужчина, угрожающий ей.