Москва, 28 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Нарушения по оплате газа российской компании «Газпром» за поставки в ноябре, которые ранее допустила энергетическая компания «Молдовагаз», устранены. Об этом 28 ноября заявили в Газпроме.

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«Компания «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате Газпрому текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории [б. УССР] газ, предназначенный для потребителей Молдавии, в Газпроме получены», ― говорится в сообщении российской компании в телеграм-канале.

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В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию. При этом в Газпроме подчеркнули, что компания оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты, что, как подчеркнули в пресс-службе, молдавская стороны делает регулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская компания «Газпром» предупредила, что уже с конца ноября намерена начать сокращать поставки газа через территорию б. УССР, если дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию сохранится.

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Напомним, ранее Газпром заявил о том, что компания фиксирует оседание на территории б. УССР газа, предназначенного для молдавских потребителей. При этом в правительстве Молдавии ответили, что недостающие объёмы остаются на хранение в качестве запаса.