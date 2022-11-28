Мурашко заявил о снижении числа заражённых ВИЧ в России

Москва, , 11:09 — REGNUM В субъектах РФ наблюдается тенденция к сокращению числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Мы фиксируем уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных, важно ему следуют все субъекты», — сказал Мурашко.

По его словам, в 2021 году число новых случаев заражения ВИЧ в России составило почти 59 тысяч человек, что меньше на 2% сравнительно с 2020 годом, однако эти цифры «всё-таки достаточно большие».

Министр также сослался на официальные данные за 2021 год, согласно которым в стране на сегодняшний день проживают «чуть более 850 тысяч больных с ВИЧ-инфекцией».

Мурашко подчеркнул, что Россия остаётся в числе мировых лидеров по уровню охвата населения тестированием на ВИЧ.