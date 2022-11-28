Каракас, 28 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. До конца года Россию может посетить венесуэльский президент Николас Мадуро. У главы Боливарианской Республики есть соответствующее приглашение, заявил 28 ноября российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

«Сроки такого визита будут определены исходя из рабочих графиков президентов [РФ] Владимира Путина и [Венесуэлы] Николаса Мадуро», — сказал Мелик-Багдасаров в интервью ТАСС.

Также известно, что очередное заседание межправительственной комиссии РФ и Венесуэлы высокого уровня состоится в скором времени. Этой структуре исполняется 20 лет.