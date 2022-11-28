Посольство США в РФ надеется, что взаимная высылка дипломатов прекратится

Москва, , 10:54 — REGNUM Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд выразила надежду на прекращение высылки дипломатов из страны. Об этом дипломат рассказала в интервью РИА Новости.

Элизабет Руд Ge.usembassy.gov

«Думаю, это связано с нашими двусторонними отношениями. Надеюсь, что дипломатов больше высылать не будут, потому что в интересах обеих стран иметь полностью укомплектованные, полностью функционирующие посольства»

Напомним, в результате антироссийских санкций Вашингтон выслал в апреле 2021 года десять российских дипломатов. В ответ на это Россия включила США в список недружественных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в продолжение антииранской кампании Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 13 компаний, базирующихся в Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), за предполагаемую роль в продаже иранской нефти и продуктов нефтехимии.

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