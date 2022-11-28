Каракас, 28 ноября 2022, 10:50 — REGNUM Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров прокомментировал встречу президента Венесуэлы Николаса Мадуро с Эмманюэлем Макроном и призвал не давать этому саммиту негативную оценку.

Николас Мадуро
Николас Мадуро
Hossein Zohrevand

«Практика общения между главами государств «на полях» крупных международных мероприятий довольно распространена. Поэтому трудно назвать контакт президентов Венесуэлы и Франции тревожным сигналом. У боливарианского руководства есть четкое понимание того, кто есть кто», — цитирует посла издание ТАСС.

Также Мелик-Багдасаров напомнил, что Запад в 2019 году предпринимал попытки оборвать отношения с официальным Каракасом, но при этом «теперь пытается их восстановить».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация президента США Джо Байдена снимет нефтяные санкции с Венесуэлы после диалога Николаса Мадуро и оппозиции.