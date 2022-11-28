Каракас, 28 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров прокомментировал встречу президента Венесуэлы Николаса Мадуро с Эммануэлем Макроном и призвал не давать этому саммиту негативную оценку.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«Практика общения между главами государств «на полях» крупных международных мероприятий довольно распространена. Поэтому трудно назвать контакт президентов Венесуэлы и Франции тревожным сигналом. У боливарианского руководства есть четкое понимание того, кто есть кто», — цитирует посла издание ТАСС.

Также Мелик-Багдасаров напомнил, что Запад в 2019 году предпринимал попытки оборвать отношения с официальным Каракасом, но при этом «теперь пытается их восстановить».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация президента США Джо Байдена снимет нефтяные санкции с Венесуэлы после диалога Николаса Мадуро и оппозиции.