Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при авиакатастрофе в Монако
Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолёта в Монако
Монако,
28 ноября 2022, 10:49 — REGNUM В результате крушения вертолёта в Монако погиб основатель компании Forex Club Вячеслав Таран. Об этом 28 ноября сообщает Monaco Daily News.
На месте авиакатастрофы
50.mchs.gov.ru
Уточняется, что авиакатастрофа произошла ещё 25 ноября и вместе с Тараном погиб пилот винтокрылой машины.
При этом отмечается, что компания Monacair, которой принадлежал разбившийся вертолёт, не стала уточнять подробности произошедшего, сославшись на ведущееся в данный момент следствие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заслуженный мастер самолётного спорта Александр Курылев и его брат Дмитрий Курылев погибли при крушении вертолёта возле посёлка Вязовец в Кесовогорском районе Тверской области.
История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.