Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолёта в Монако

Монако, , 10:49 — REGNUM В результате крушения вертолёта в Монако погиб основатель компании Forex Club Вячеслав Таран. Об этом 28 ноября сообщает Monaco Daily News.

На месте авиакатастрофы 50.mchs.gov.ru

Уточняется, что авиакатастрофа произошла ещё 25 ноября и вместе с Тараном погиб пилот винтокрылой машины.

При этом отмечается, что компания Monacair, которой принадлежал разбившийся вертолёт, не стала уточнять подробности произошедшего, сославшись на ведущееся в данный момент следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заслуженный мастер самолётного спорта Александр Курылев и его брат Дмитрий Курылев погибли при крушении вертолёта возле посёлка Вязовец в Кесовогорском районе Тверской области.