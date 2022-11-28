Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при авиакатастрофе в Монако
Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолёта в Монако
Монако, 28 ноября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В результате крушения вертолёта в Монако погиб основатель компании Forex Club Вячеслав Таран. Об этом 28 ноября сообщает Monaco Daily News.
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На месте авиакатастрофы
Уточняется, что авиакатастрофа произошла ещё 25 ноября и вместе с Тараном погиб пилот винтокрылой машины.
При этом отмечается, что компания Monacair, которой принадлежал разбившийся вертолёт, не стала уточнять подробности произошедшего, сославшись на ведущееся в данный момент следствие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заслуженный мастер самолётного спорта Александр Курылев и его брат Дмитрий Курылев погибли при крушении вертолёта возле посёлка Вязовец в Кесовогорском районе Тверской области.