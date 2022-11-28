Тегеран, 28 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Племянница аятоллы Али Хаменеи арестована в Иране, передаёт 28 ноября CNN.

ru.torange.biz Арест

Отмечается, что Фариде Мурадхани арестована после резкой критики иранского руководства. Она призывала другие государства разорвать связи с Тегераном, таким образом поддержав протесты в стране.

Как рассказал брат арестованной Махмуд Мурадхани, женщину взяли под стражу, согласно постановлению суда. Это произошло во время её визита в прокуратуру.

Добавим, что в своих призывах Мурадхани назвала власти Ирана «кровавым режимом». Также стоит отметить, что отец Мурадхани Али Техрани, священник, оппозиционер, муж сестры Хаменеи, скончался в прошлом месяце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Иране продолжаются с середины сентября.