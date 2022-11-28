Экономист Зубец объяснил, почему терпит крах европейская идея потолка цен на российскую нефть

Москва, , 10:42 — REGNUM Распад единства ЕС из-за действий Польши, которая требует еще более низкого потолка цен на российскую нефть, свидетельствует еще и о том, что сама идея данного потолка была изначально непродуманной и глупой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Добыча нефти Publicdomainpictures.net

«Они (Польша и Прибалтика — прим. ИА REGNUM) общими усилиями разрушили единство ЕС и коллективного Запада. Не смогли договориться. Плюс Киев хочет, чтобы потолок был на уровне 10-15 долларов за баррель. А поляки и прибалты — это проводники позиции и [б. УССР], — сказал Зубец. — История с потолком изначально была непродуманная. И сегодня становится понятно, что это было глупое решение, ибо рынок так не работает. А главное то, что у России есть возможность не поставлять нефть на рынок. Если бы у России не было возможности не поставлять, то тогда вся эта история, может быть, и сработала бы. Но Россия может на полгода прекратить половину своих поставок нефти на внешний рынок, оставив только те страны, которые готовы с Россией работать, — Китай, Индию, Турцию и так далее. И тогда нефть поднимется до 150-170 долларов за баррель, и все инициаторы потолка от этого сильно проиграют».

По его словам, история с потолком цен могла бы сработать в двух случаях.

«Первое — Россия не может не поставлять нефть, и второе — потолок должен быть глобальным. К нему должны присоединиться все страны, которые покупают российскую нефть. Это невозможно. А Россия может не поставлять. Если эти два условия не выполняются, тогда вся эта история превращается в нанесение ущерба самому себе, — констатировал экономист. — Плюс к этому есть Запад, который не хочет терять российские нефтяные потоки. Это Венгрия, Словакия и та же Польша. И вторая часть западных интересов — это танкерные флоты — Греция, Мальта и Кипр, которые потеряют бизнес, если от них уйдут флоты, которые зарегистрированы на их территории».

Напомним, что ранее газета Financial Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на одного из европейских дипломатов предупредила о возможном распаде единства ЕС из-за предложений Польши снизить потолок цен на российскую нефть.

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