Дело о стрельбе с пермском вузе возвращено на стадию судебного следствия

Пермь, , 10:41 — REGNUM В Пермском краевом суде, где 28 ноября должны были начаться прения сторон по делу о массовом убийстве в пермском вузе, разбирательство возвращено на стадию судебного следствия. Об этом сообщили в судебной инстанции.

Суд Cleper.ru

«Возобновить судебное следствие со стадии дополнений», ― объявил судья, слова которого приводит РИА Новости.

Уточняется, что такое решение принято для приобщения к делу пакета медицинских документов об инвалидности подсудимого. Прения сторон отложены.

Читайте также: Завершилось судебное следствие по делу о стрельбе в пермском вузе

Как сообщало ИА REGNUM, судебный процесс по делу о расстреле в Пермском госуниверситете начался 5 сентября 2022 года. На скамье подсудимых оказался студент вуза Тимур Бекмансуров. Его обвиняют в массовом убийстве, в покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленном уничтожении имущества. Бекмансурову грозит пожизненный срок за массовое убийство.

Напомним, шокирующее преступление на территории пермского вуза было совершено 20 сентябре 2021 года. В результате расстрела погибли шесть человек. Десятки проучили травмы и ранения.

Ранее по теме: Суд рассмотрит дело о ложных показаниях по делу о стрельбе в пермском вузе