Киев, 28 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Из Киева могут начать эвакуацию жителей в пригород, заявил 28 ноября в интервью «РБК» мэр столицы территории б. УССР Виталий Кличко.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

Эти меры придётся принять «в случае ухудшения ситуации» с теплом и электричеством. Заявив, что не исключает «худшего сценария», Кличко пояснил, что не будет полной эвакуации — только частичная.

«Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы», — сказал Кличко.