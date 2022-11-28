Вашингтон ждёт возможности возобновить диалог с Москвой — посольство США

Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила, что Вашингтон ждёт возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Об этом американский дипломат сообщила в интервью РИА Новости.

США Matt H. Wade

По её словам встреча двусторонней консультативной комиссии, в рамках которой стороны обсуждают вопросы, связанные с имплементацией действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пройдет в ближайшее время.

«Президент Джо Байден очень ясно обозначил свою приверженность ведению переговоров с целью сохранения структуры контроля над вооружениями после истечения срока действия ДСНВ в 2026 году. И мы остаемся приверженными этой цели», — заявила Элизабет Руд, напомнив, что в 2021 году президенты США и России встречались в Женеве (Швейцария), где говорили о «намерении создать более стабильный и предсказуемый механизм».

Элизабет Руд подчеркнула, что стороны намерены продолжить прилагать усилия к созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда это будет возможно. Вашингтон продолжит вести дискуссию в рамках двусторонней консультативной комиссии, являющейся механизмом Договора.

Ожидается, что переговоры пройдут в столице Египта Каире 29 ноября — 6 декабря. Российскую делегацию возглавит заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

Напомним, 8 апреля 2010 года был подписан договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В феврале 2021 году Москва и Вашингтон обменялись нотами о завершении внутренних процедур для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.

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