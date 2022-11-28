На территории Киева продолжаются экстренные отключения электроэнергии

Киев, , 10:36 — REGNUM В понедельник, 28 ноября, в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время специалисты ДТЭК и «Укрэнерго», совместно с представителями экстренных служб и киевского режима «делают все возможное» для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевские боевики обстреляли второй по величине город Донецкой народной республики Макеевку из РСЗО «Град».

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