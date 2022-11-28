Киев, 28 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В понедельник, 28 ноября, в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время специалисты ДТЭК и «Укрэнерго» совместно с представителями экстренных служб и киевского режима «делают всё возможное» для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевские боевики обстреляли второй по величине город Донецкой Народной Республики Макеевку из РСЗО «Град».