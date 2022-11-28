Депутат Госдумы предложил меры поддержки экспортеров военно-технической продукции

Москва, , 10:33 — REGNUM Рабочая группа будет создана при экспертном совете Госдумы для разработки механизмов по решению проблем по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

В условиях санкционного давления и СВО состояние предприятий ОПК, выполнение ими гособоронзаказа и развитие военно-технического сотрудничества напрямую зависят от эффективности принимаемых финансовых мер поддержки и совершенствования нормативно-правового поля. По мнению Гутенёва, назрела серьезная трансформация этих инструментов.

«В рамках экспертного совета было высказано ряд предложений по пересмотру методов расчета по международным контрактам. Возможными вариантами могли бы стать: предоставление льготного финансирования под залог валютной выручки, выкуп у предприятий задолженности, сформированной ВТС, ускорить реализацию перехода на расчеты в национальных валютах», — отметил Гутенёв в своём телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что портфель военно-технического сотрудничества России вырос на $600 млн и 1,7 млрд рублей по итогам форума «Армия-2022».