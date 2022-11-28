Киевские боевики выпустили по Макеевке 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»
СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку из «Градов»
Макеевка, ДНР,
28 ноября 2022, 10:30 — REGNUM Киевские боевики обстреляли второй по величине город Донецкой народной республики Макеевку. Об этом 28 ноября сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями б. УССР (СЦКК).
Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»
Vitaly V. Kuzmin
Обстрел со стороны киевских боевиков был зарегистрирован в 10:00 мск 28 ноября. ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».
Информация о возможных пострадавших или разрушениях городской инфраструктуры уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких обстрелах Горловки и Гольмовского в ДНР со стороны ВСУ, произведенных вечером 27 ноября.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.