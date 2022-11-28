Макеевка, ДНР, 28 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли второй по величине город Донецкой Народной Республики Макеевку. Об этом 28 ноября сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями б. УССР (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

Обстрел со стороны киевских боевиков был зарегистрирован в 10:00 мск 28 ноября. ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Информация о возможных пострадавших или разрушениях городской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких обстрелах Горловки и Гольмовского в ДНР со стороны ВСУ, произведенных вечером 27 ноября.