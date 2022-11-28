Донецк, 28 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 35 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР была выпущена в общей сложности 181 единица различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град»; артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Озеряновка, Зайцево, Майорск, Горловка, Каштановое и Макеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фейками назвали в своём заявлении власти города Энергодара слухи о якобы существующих планах ВС РФ оставить территорию, включая Запорожскую АЭС.