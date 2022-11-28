Экономист Зубец объяснил, почему власти ЕС видят всё меньше смысла в поддержке киевского режима

Москва, , 10:30 — REGNUM Предложение обозревателя Guardian Саймона Тисдалла о том, что Запад откажет Зеленскому в поддержке из-за собственных экономических проблем, может быть верно лишь отчасти, так как по мере продолжения военного конфликта на территории [б. УССР] Европа действительно видит всё меньше смысла поддерживать киевский режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Флаг ЕС

«Западу не грозят настолько капитальные проблемы, чтобы он в обозримом будущем полностью отказал Киеву в поддержке, — сказал Зубец. — Конечно, если мы говорим о перспективе на 20 лет, то да, безусловно, процесс экономической деградации Запада и утрата Европой своего места под солнцем — это неизбежный процесс. Но, если мы говорим о перспективе 2-3 лет, то Европа богата, и ее богатство никуда не денется, и она сможет преодолеть те проблемы, которые перед ней стоят, просто потратив больше денег».

При этом он пояснил, что если речь идет об экономическом кризисе, связанном с [б. УССР], то там главное не деньги.

«В случае дальнейшего разрушения энергетической инфраструктуры [б. УССР] она в какой-то перспективе может стать непригодной для жизни. Сейчас там живет порядка 25 миллионов человек, и около 15 млн человек начнут искать себе место в Европе. А 15 млн — это очень много. Они поедут в Германию, Швецию и так далее. И вот это большая проблема, — сказал Зубец. — Вторая проблема состоит в том, что у Европы много денег и оружия, и они могут потратить их на кризис в [б. УССР]. Но проблема в цели. Если цель добиться победы была бы достижима, то Европа нашла бы и деньги, и людей, чтобы помочь Киеву. Но сегодня стало понятно, что помощь не приводит к победе. Плюс-минус небольшие изменения, и это точно не победа. Военная победа на поле боя не видна так же, как и несколько месяцев назад. И если нет победы, то Европа не видит смысла тратить. А значит, надо искать компромисс. В противном случае содержание [б. УССР] ляжет на плечи Европы. А это 5-10 миллиардов долларов каждый месяц. И Европа такие деньги платить не готова».

Кроме того, он призвал не забывать, что ЕС ведет торговую войну с американцами, которые «цинично и беззастенчиво высасывают из Европы весь бизнес».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Европейскому союзу предсказали гуманитарный и миграционный кризис, который станет результатом антироссийских санкций.

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