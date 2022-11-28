Токио, 28 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Возможность оснащения субмарин японских Сил самообороны вертикальными пусковыми установками, которые будут предназначены для запуска модернизированных ракет «Тип-12» с увеличенной до более одной тысячи км дальностью, рассматривается в данный момент минобороны Японии. Об этом 28 ноября сообщает газета Nikkei.

SpaceX-Imagery Ракета

Уточняется, что стоящие в данный момент противокорабельные ракеты «Тип-12» обладают дальностью в несколько сотен км, однако японское правительство намерено кардинально укрепить оборонные способности страны, оснастив ими корабли и истребители, а также увеличив их дальность до более чем 1000 и более км.

При этом уточняется, что такая модернизация позволит запускать «Тип-12» за пределами действия систем противовоздушной обороны вероятного противника. Также указывается, что на вооружение Сил самообороны Японии наземная версия этих ракет может быть взята в 2026 году, корабли могут оснастить ими в 2027 году, самолёты — в 2029, а подлодки — после 2030 года.

Также указывается, что субмарины Сил самообороны Японии, считающиеся специалистами наиболее скрытными в мире из-за бесшумности, оснащены горизонтальными торпедными отсеками, позволяющими запускать и противокорабельные ракеты. Однако для размещения ракет средней дальности и способности долго вести огонь их нужно оснастить вертикальными пусковыми установками.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что уровень общественного неодобрения правительства, организованного премьер-министром Японии Фумио Кисидой, составляет 51,6%.