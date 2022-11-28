При обстрелах в Новой Каховке погиб человек

Каховка, Херсонская область, , 10:18 — REGNUM Один человек погиб и ещё один получил ранения в результате обстрелов киевскими боевиками Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация города в Telegram-канале.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra

«Вечером, 27 ноября, центр Новой Каховки снова подвергся минометному обстрелу со стороны укронацистов. По предварительным данным, погибла женщина, ранен мужчина», — сообщает администрация города.

Согласно полученным данным, обстрелу подвергся девятиэтажный дом, повреждены несколько пятиэтажных домов и линии электропередач.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Феодосии над энергоподстанцией «Кафа».

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