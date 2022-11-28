При обстрелах в Новой Каховке со стороны ВСУ погиб человек
При обстрелах в Новой Каховке погиб человек
Каховка, Херсонская область,
28 ноября 2022, 10:18 — REGNUM Один человек погиб и ещё один получил ранения в результате обстрелов киевскими боевиками Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация города в Telegram-канале.
Новая Каховка после нанесения удара ВСУ
Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra
«Вечером, 27 ноября, центр Новой Каховки снова подвергся минометному обстрелу со стороны укронацистов. По предварительным данным, погибла женщина, ранен мужчина», — сообщает администрация города.
Согласно полученным данным, обстрелу подвергся девятиэтажный дом, повреждены несколько пятиэтажных домов и линии электропередач.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Феодосии над энергоподстанцией «Кафа».
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.