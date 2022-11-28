Каховка, Херсонская область, 28 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё один получил ранения в результате обстрелов киевскими боевиками Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация города в Telegram-канале.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё1207 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

«Вечером 27 ноября центр Новой Каховки снова подвергся минометному обстрелу со стороны укронацистов. По предварительным данным, погибла женщина, ранен мужчина», — сообщает администрация города.

Согласно полученным данным, обстрелу подвергся девятиэтажный дом, повреждены несколько пятиэтажных домов и линии электропередачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Феодосии над энергоподстанцией «Кафа».