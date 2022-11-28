Москва, 28 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Российская армия получила очередной серийный тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, построенный по заказу Министерства обороны РФ. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Ulgov.ru Первый полёт модернизированного Ил-76МД-90А

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Уточняется, что самолёт был изготовлен ульяновским авиазаводом ПАО «Ил» — «Авиастар» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха).

В корпорации добавили, что Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих, а основные характеристики у него лучше, чем у предыдущих версий. Так, повышены дальность полёта и перевозимая нагрузка, улучшена точность самолётовождения и десантирования, качество радиосвязи.

«Эта машина — глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Она получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, «стеклянную кабину», имеет увеличенную дальность полёта и грузоподъёмность», ― отметил директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, подчеркнув, что фактически это новый, «отвечающий всем современным требованиям самолёт, который станет основой российской транспортной авиации».

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По его словам, следующий транспортник находится в высокой степени готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Иркутский авиазавод передал Минобороны РФ новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. При этом в пресс-службе предприятия отметили, что это не последняя партия в 2022 году: завод не только укладывается в сроки поставок, но и постоянно наращивает объёмы производства.