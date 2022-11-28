Энергодар, Запорожская область, 28 ноября 2022, 10:18 — REGNUM Фейками назвали 28 ноября в своём заявлении власти города Энергодара слухи о якобы существующих Планах ВС РФ оставить территорию, включая с Запорожскую АЭС.
Распространяемые бандеровской прессой слухи о том, что российские силовики уходят, бросая ЗАЭС — это ложь. Сотрудников станции трудоустраивают, учитывая изменившуюся ситуацию.
Кроме того, для энергоснабжения ЗАЭС создаются резервные источники — этим занимается Росатом.
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