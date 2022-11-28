Энергодар, Запорожская область, 28 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Фейками назвали 28 ноября в своём заявлении власти города Энергодара слухи о якобы существующих планах ВС РФ оставить территорию, включая Запорожскую АЭС.

Npp.zp.ua Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети

Распространяемые бандеровской прессой слухи о том, что российские силовики уходят, бросая ЗАЭС, — это ложь, отмечается в сообщении. Сотрудников станции трудоустраивают, учитывая изменившуюся ситуацию.

Кроме того, для энергоснабжения ЗАЭС создаются резервные источники — этим занимается Росатом.