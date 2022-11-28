Следственный комитет РФ ведет расследование обстрела Шебекино со стороны ВСУ

Шебекино, Белгородская область, , 10:15 — REGNUM Следственный комитет РФ начал расследование обстрела Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, в результате которого мирные жители частично остались без электричества и водоснабжения. Об этом 28 ноября сообщает СК в своем Telegram-канале.

Следственный комитет Sledcom.ru

«СК России расследует новые факты преступных действий ВФУ против мирного населения… В результате действий украинских националистов в Шебекино повреждены линии электропередач, на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение», — говорится в сообщении.

Вместе с этим СК заявили о параллельном расследовании обстрелов Макеевки и Ворошиловского и Кировского районов Донецка. В результате этих атак погибли три человека, двое получили ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики ВСУ понесли большие потери под Артемовском в Донецкой области.

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