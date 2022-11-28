СК РФ ведет расследование обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Следственный комитет РФ ведет расследование обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Шебекино, Белгородская область,
28 ноября 2022, 10:15 — REGNUM Следственный комитет РФ начал расследование обстрела Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, в результате которого мирные жители частично остались без электричества и водоснабжения. Об этом 28 ноября сообщает СК в своем Telegram-канале.
Следственный комитет
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«СК России расследует новые факты преступных действий ВФУ против мирного населения… В результате действий украинских националистов в Шебекино повреждены линии электропередач, на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение», — говорится в сообщении.
Вместе с этим СК заявили о параллельном расследовании обстрелов Макеевки и Ворошиловского и Кировского районов Донецка. В результате этих атак погибли три человека, двое получили ранения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики ВСУ понесли большие потери под Артемовском в Донецкой области.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.