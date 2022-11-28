Вашингтон, 28 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Предложение американской корпорации Boeing о поставках террористическому режиму Киева высокоточных снарядов малого диаметра наземного базирования для ударов по территории России рассматривается в настоящее время Пентагоном. Об этом 28 ноября сообщает агентство Reuters.

Маргарита Князева ИА REGNUM Снаряды

Как рассказал один из руководителей Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Тома Карако, в данном случае «речь идет о большом количестве по низкой цене», так как после прекращения ВС США операции на территории Афганистана осталось большое количество снарядов.

Также указывается, что эти боеприпасы, по мнению Карако, могут быть использованы киевскими нацистами на фоне истощения запасов вооружений и позволят боевикам ВСУ «нанести удары в тыл России».

При этом отмечается, что такие снаряды, разработанные и произведённые Boeing вместе со шведской аэрокосмической компанией Saab AB, могут быть поставлены режиму Киева уже весной 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора 25 ноября обсудил с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт финансирование киевского режима и укрепление Североатлантического альянса.