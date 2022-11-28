Москва, 28 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Законопроект о включении в состав Общественной палаты представителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В 2023 году будет обновляться состав Общественной палаты России, с принятием закона у представителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей появится возможность стать её частью.

«Это даст возможность осуществлять общественный контроль за работой органов власти, участвовать в экспертизе федеральных законопроектов, защищать права и свободы граждан при формировании и реализации государственной политики», — отметила депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Занко.

В целом закон даст общественникам новых территорий дополнительные возможности для защиты прав и свобод граждан, а также обеспечит равенство всех субъектов РФ при представительстве в Общественной палате.

В ДНР и ЛНР уже созданы региональные палаты, в Херсонской и Запорожской областях их создание планируется в 2023 году.