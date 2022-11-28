Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Надежду на то, что кандидатуру нового американского посла в РФ в ближайшее время утвердят, выразила 28 ноября временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.

Элизабет Руд Ge.usembassy.gov

«И мы ждём того дня, когда наши (американские — прим. ИА REGNUM) посольства будут опять полностью укомплектованы, хотя я и не могу вам сказать, когда этот день наступит», – заявила дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, Джон Салливан завершил свою посольскую работу в РФ в сентябре по семейным обстоятельствам. Американский президент Джо Байден предложил сделать преемником Салливана Линн Трейси из Госдепа США.

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