Санкт-Петербург, 28 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Массовая драка между футболистами санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» произошла на матче Кубка России. Видеозапись инцидента 28 ноября обнародована в телеграм-канале телеканала «Матч Премьер».

Цитата к/ф «Вспомнить все». реж.Пол Верховен . 1990. США Драка

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, что конфликт начался между нидерландский форвардом «Спартака» Квинси Промесом и колумбийским полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом и к нему начали активно подключаться игроки обоих клубов.

При этом больше всех «отличились» в этом ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон и бразильский защитник сине-бело-голубых Родригао, причём спартаковец вначале пытался прекратить конфликт, однако после удара ногой бразильца между ними завязалась настоящая драка.

Также в массовой драке приняли участие и представители тренерских штабов «Зенита» и «Спартака».

В результате всего этого арбитры показали шесть красных карточек — по три игрокам обеих команд.

Отметим, проходивший в Санкт-Петербурге матч, после того как улеглись страсти, закончился в пользу «Зенита» в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2.