Москва, 28 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Минтранс РФ предложит начать сокращать количество парковок по стране. Министерство уже разработало профильные рекомендации, пишет «Коммерсант».

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Предлагается, пишет издание, вводить плату за парковку в случае, если машины заняли более 85% имеющихся в наличии мест. Эта политика будет предложена местным властям.

По словам чиновника одного из российских регионов, эти рекомендации Минтранса — сигнал регионам «об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации».