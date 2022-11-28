Москва, 28 ноября 2022, 09:37 — REGNUM Участники спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота, назвали преступной недооценку противника.
«Кто говорит, что наш враг слабый, — дурак», — сказал старшина 155-й бригады Иван в интервью Ленте. ру. По его словам, боевики ВСУ умеют воевать.
Также российские военные прокомментировали бой за Павловку (ДНР), который для них оказался одной из самых сложных операций с самого начала СВО.
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