Москва, , 09:37 — REGNUM Участники спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота, назвали преступной недооценку противника.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кто говорит, что наш враг слабый, — дурак», — сказал старшина 155-й бригады Иван в интервью Ленте. ру. По его словам, боевики ВСУ умеют воевать.

Также российские военные прокомментировали бой за Павловку (ДНР), который для них оказался одной из самых сложных операций с самого начала СВО.

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