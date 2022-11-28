Жену Зеленского ожидают в «пунктах несломленности» на захваченной Киевом территории б. УССР

Киев, , 09:34 — REGNUM Пиар-проект главы киевского террористического режима В. Зеленского «пункты нэзламности» в данный момент работает против него. Об этом 27 ноября сообщил телеграм-канал «Боевой листок Запорожья».

Елена Зеленская President.gov.ua

Уточняется, что в ходе реализации проекта киевские власти вместо модульных сооружений установили обычные палатки и в них должны были стоять печки-буржуйки.

При этом указывается, что в некоторых палатках такие печки имеются, однако они не топятся и в части палаток — стоят электрообогреватели от генераторов, в результате чего проживающие в «пунктах несломленности» серьёзно мерзнут.

Также отмечается, что жители таких пунктов в данный момент ждут в них супругу главы режима Киева — Елену Зеленскую, которая ранее заявляла, что 90% жителей захваченной киевским режимом территории б. УССР готовы к холоду ради возможно вступления Киева в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский предложил создать новую международную организацию «для реагирования на мировые угрозы всех видов».