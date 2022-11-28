Лондон, 28 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. По мнению историка из Великобритании Орландо Фиджеса, президент России Владимир Путин намерен восстановить на территории б. УССР Российскую империю в её границах 1810 года и потому военные действия там могут происходить долго, а завершатся они неизбежной победой российского лидера, так как только он будет определять, что является «победой». Об этом историк заявил 27 ноября в интервью немецкому изданию Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Как считает британский историк, глава российского государства в своих действиях вдохновляется примером русского императора Николая I, поддерживавшего «антизападный национализм» и желавшего защитить православных во всём мире.

«Речь идёт об идее, что Россия — это империя. Великая Русь, государственность которой исходит из Москвы, а истоки — из Киева, означает, что [территория б. УССР] — всего лишь регион, а не страна», — сказал он (цитата по ИноТВ).

Также Фиджес отметил, что он уверен в том, что на Путина влияет Московский патриархат, сравнив это с моментом российской истории, когда патриарх Никон в 17 веке убедил русского царя Алексея I в необходимости помощи казакам, которые являлись православными и по сути вели с католической Польшей «священную войну».

При этом историк из Британии добавил, что считает, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл тоже желает вернуть уничтоженный за годы СССР «религиозный мир».

«Это нельзя интерпретировать никак иначе, кроме как империалистический проект. Патриарх с давних пор преследует священную миссию, которая заключается в том, чтобы вернуть [территорию б. УССР] как часть Великой Руси», — пояснил он.

В то же время Фиджес подчеркнул, что такого рода проект в России появился благодаря ошибкам стран Запада.

«Можно было придумать какой-нибудь план Маршалла для России, чтобы помочь стране встать на ноги и создать институты, которые, как известно, лежат в основе всех демократий. Но в 1991 году Запад только сказал, какой Россия должна быть. Демократической. И в некотором смысле уменьшенной. То, как с российским правительством обращались в 1990-е годы, было действительно непростительно. Это создало враждебность, которую многие разделяют. Дело не только в Путине. Запад должен понять, что чувство, что Запад плохо обращался с Россией и что вёл себя как победитель в холодной войне, очень распространено в политическом классе», — подчеркнул историк.

Также он уточнил, что к России после холодной войны при проведении своеобразной «шоковой терапии» Запад применил плохо продуманные политические меры и в результате этой «катастрофы» большая часть жителей России утратила чувство безопасности, экономическое благополучие и веру в будущее.

При этом Фиджес добавил, что из-за этого и высокого уровня преступности и коррупции 1990-е годы стали «травмой», а сама Россия пребывала на грани развала и потому усиление роли государства при приходе к власти Путина восприняли в качестве позитивного сигнала. В то же время историк уточнил, что НАТО осталось антироссийской организацией, которая расширялась на восток, а в сознании жителей Прибалтики, Польши и частей территории б. УССР закрепилось усугубившее ситуацию специфическое восприятие.

«Мы — Европа, вы, русские, — варвары. Россия — это тьма, Азия, крах цивилизации». «В некотором смысле речь идёт о расизме, который, если его применять как оружие, как это делается сейчас, может стать довольно опасным», — пояснил он.

Вместе с тем Фиджес указал, что наиболее вероятный исход конфликта на территории б. УССР — это победа России в какой-либо форме.

«Под этим я подразумеваю, что Путин может выдать за победу то, что ему придётся выдавать за победу. Он будет определять, в чём заключается победа. В остальном я считаю, что боевые действия продлятся ещё долго. Годы. Ведь русские и режим ведут их, исходя из предположения, что для России [территория б. УССР] важнее, чем для Запада. Они делают ставку на то, что Запад не будет готов вечно поддерживать [Киев]. И я опасаюсь, что это так», — сказал он.

«Я опасаюсь, что в течение двух зим Россия сможет навязывать [Киеву] и Западу некоторые вещи. Энергетическую войну. Финансовую войну. Кибервойну. Миграционный кризис — это тоже часть боевых действий. По имеющимся подсчётам, только этой зимой на Запад уйдут от 5 до 10 миллионов беженцев [с территории б. УССР]. И им придётся уходить на Запад. Без электричества и воды пережить зиму на [территории б. УССР] будет невозможно. Так что я думаю, что боевые действия продлятся долго, долго. И всё будет зависеть от готовности Запада пройти весь путь», — добавил Фиджес.

В то же время он заметил, что считает, что многое в этой ситуации будет зависеть от выборов президента США в 2024 году и при победе на них представителя Республиканской партии Дональда Трампа перспективы Киева становятся далеко не лучшими.

«Я не думаю, что мы можем исходить из того, что Россия просто развалится. У неё есть решительность, репрессивные силы и финансовые средства, а также, возможно, даже необходимые союзники, чтобы продолжать столько, сколько понадобится. Нужно настраиваться на то, что эти боевые действия будут продолжительными и нам нужно быть к этому готовыми. Это означает, что западные правительства обязаны объяснить своим гражданам, почему они ведут эти боевые действия — потому что на данный момент, я думаю, они в недостаточной степени это объясняют», — заключил британский историк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The New York Times написала, что около 240 раненых ежедневно насчитывается в рядах ВСУ под Артёмовском (ДНР).