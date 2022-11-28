Сунак предложил Британии присмотреться к внешней политике России и Китая
Лондон, 28 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Лондону следовало бы брать в некоторых вещах пример с России и Китая в отношении внешней политики, заявил премьер-министр королевства Риши Сунак, сообщает Bloomberg.
Иван Шилов ИА REGNUM
Риши Сунак
Речь идёт о планировании на долгосрочную перспективу, которое присутствует у Москвы и Пекина, считает Сунак, а краткосрочное планирование может не всегда быть эффективным для страны.
«Наши противники и конкуренты планируют на долгосрочную перспективу».