Лондон, 28 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Лондону следовало бы брать в некоторых вещах пример с России и Китая в отношении внешней политики, заявил премьер-министр королевства Риши Сунак, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Речь идёт о планировании на долгосрочную перспективу, которое присутствует у Москвы и Пекина, считает Сунак, а краткосрочное планирование может не всегда быть эффективным для страны.