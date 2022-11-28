Глава комитета Госдумы заявил о досрочном прекращении шести лицензий недропользователей

Москва, , 09:11 — REGNUM Минимум шесть лицензий на пользование недрами будут прекращены досрочно, сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»).

Дмитрий Кобылкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как минимум шесть лицензий будут досрочно прекращены, потому что компании в соответствии с законом не подали заявку на их переоформление. Столько же лицензий были переоформлены на российских юридических лиц. По остальным работу должны провести регионы», — отметил Кобылкин в телеграм-канале.

Полный объем данных в комитете планируют собрать к концу 2022 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, ограничивающий пользование российскими недрами. Устанавливается порядок преобразования в общество с ограниченной ответственностью филиала иностранного юрлица. Документ был подготовлен для обеспечения обороны страны и энергетической безопасности России в условиях недружественных действий Запада. В частности, закон распространяется на иностранных юрлиц, которые имеют лицензию на пользование недрами на территории России или владеют объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры на территории страны.

Основанием для досрочного прекращения лицензий является невыполнение условий обязательного перехода права пользования участками недр и переоформления лицензии.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума разрешила перевод филиалов иностранных нефтегазовых компаний в ООО