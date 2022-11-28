Бахмут, ДНР, 28 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Около 240 раненых ежедневно насчитывается в рядах ВСУ под Артёмовском (ДНР). Об этом пишет The New York Times.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия

Также сообщается, что под Артёмовск ВСУ перебросили подкрепление, включая силы территориальной обороны. Эти боевики интенсивно возводят укрепления.

Несмотря на подключение этих резервов, положение ВСУ под Артёмовском незавидное: для удержания своих позиций боевики тратят массу сил.