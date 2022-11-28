Энергодар, Запорожская область, , 09:01 — REGNUM Под контролем России находится территория Запорожской АЭС, сообщили 28 ноября в администрации города Энергодара.

Запорожская АЭС Министерство обороны Российской Федерации

Таким образом городские власти опровергли ложные заявления киевской прессы о том, что ЗАЭС переходит под управление Киева и что ВС РФ оставляют территорию станции и Энергодара.

Напротив, с новым работодателем сотрудники ЗАЭС оформляют трудоустройство. Кроме того, администрация Энергодара сообщила о планах Росатома создать резервный источник энергоснабжения для станции.