Энергодар, Запорожская область, 28 ноября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Под контролем России находится территория Запорожской АЭС, сообщили 28 ноября в администрации города Энергодара.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

Таким образом городские власти опровергли ложные заявления киевской прессы о том, что ЗАЭС переходит под управление Киева и что ВС РФ оставляют территорию станции и Энергодара.

Напротив, с новым работодателем сотрудники ЗАЭС оформляют трудоустройство. Кроме того, администрация Энергодара сообщила о планах Росатома создать резервный источник энергоснабжения для станции.