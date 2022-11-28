Серийное производство внедорожников класса «люкс» Aurus Komendant начато в Елабуге

Елабуга, Татария, , 08:48 — REGNUM Производство российского внедорожника класса «люкс» Aurus Komendant стартовало в Елабуге. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба производителя.

Aurus Komendant Zr.ru

«На заводе Aurus в ОЭЗ «Алабуга» Республики Татарстан запущен процесс серийного производства Aurus Komendan», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что это первый в нашей стране внедорожник класса люкс, который будут выпускать полностью в России и большая часть комплектующих для которого будет выпускаться российскими производителями.

Кроме того, уточняется, что в данный момент все основные агрегаты внедорожника производятся в РФ и доля отечественных поставщиков в производстве Aurus, в которую входят силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения, составляет 70%.

При этом указывается, что запуск нового производства прошёл в присутствии заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и президента Татарии Рустама Минниханова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне работу коллектива завода «Ремдизель» высоко оценил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе ознакомления с производством специальных автомобилей на этом предприятии.